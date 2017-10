Exporta Sonora talento joven hasta China

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Beatriz Zamorano Castro, estudiante de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, viajará a China después de haber participado en la convocatoria Seeds for the Future, realizada por Punto México Conectado y Huawei.



La joven de 23 años de edad, quien hace poco regresó de Alemania donde pasó todo el verano, partirá hacia el país asiático para desarrollar el talento local en materia de tecnologías de la información.



"Me habían dicho sobre esta convocatoria, pero como yo estaba fuera del País, mis maestros me ayudaron a cumplir los requisitos. Estoy muy emocionada, espero poder conocer los procesos que tiene la empresa Huawei", comentó



Del 30 octubre al 20 de noviembre Beatriz recibirá capacitación por parte de técnicos chinos, además de tener la oportunidad de conocer el centro de logística de Huawei e idear un proyecto para su regreso a México.



A pesar de no ser su primera experiencia en el extranjero, manifestó que parte de su motivación es que sus hermanos han logrado hacer estudios fuera del País.



"Espero conocer mucho de la cultura de Huawei, ya que es una empresa que ha tenido un crecimiento muy rápido", dijo.