No aguantan basura acumulada en solar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con grandes cantidades de basura se encuentra un terreno ubicado en avenida Enrique Quijada entre Habana y Camagüey, en la colonia Adolfo López Mateos, y vecinos se quejan de la suciedad que está provocando la crianza de mosquitos.



En el solar se puede encontrar de todo tipo de basura, fue lo que dijo Francisco Javier Coronado, vecino del lugar, quien afirmó haber visto a personas ajenas a la colonia tirar basura en el terreno.



"Es mucha la basura que tiran, yo he visto a la gente que viene a tirar sus desperdicios ahí y no sólo es de aquí de la calle, sino de toda la colonia y pues como ven que no está cercado aprovechan para tirar su basura", comentó.



El habitante de la Enrique Quijada también aseguró que el dueño del terreno constantemente limpia el lugar, pero a los días vuelve a estar en las mismas condiciones.



"El solar lo acaban de limpiar y ya está sucio otra vez y es que el dueño del terreno lo deja en buen estado, pero también qué enfado que a cada rato lo llenen de basura y el señor tenga que volver a limpiarlo", aseguró.



Maleza y fauna nociva es lo que se puede encontrar en el sitio, motivo por el cual Francisco Coronado solicitó al Ayuntamiento que el programa descacharre llegue a la colonia para evitar que se siga tirando basura en el terreno.