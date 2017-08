Da gracias por su nueva casa a EL IMPARCIAL

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras haber canjeado 642 boletos para el Gran Sorteo EL IMPARCIAL 80 años a Porfirio Leos Martínez, afortunado ganador de una casa, le fue entregada su nueva vivienda en California Residencial en el fraccionamiento Puerta Real.



La entrega de la residencia estuvo a cargo de Luis Alejandro Bernal García, director general de Grupo Healy, y de José Manuel Olivares, gerente de Circulación del periódico EL IMPARCIAL.



La perseverancia y paciencia de Leos Martínez hicieron que durante poco más de 6 años participara en los sorteos de nuestra Casa Editorial, donde fue en julio de este año que resultó ganador del máximo premio del sorteo.



"Yo tengo mínimo unos 6 años participando en sorteos, a lo mejor hasta más, no recuerdo cuándo empezaron los sorteos, pero al menos tengo 6 años participando".



"Es una emoción muy fuerte, yo no me había sacado un premio de este tamaño, sentí muchísimo gusto y un agradecimiento muy fuerte, uno siempre está con la mente puesta de que si algo extraordinario como esto que para mí es un milagro, al rato llega", comentó.



El afortunado ganador comentó el momento en el que le fue dada la noticia por el licenciado Luis Alfonso Durazo, jefe corporativo de Suscripciones, y aseguró lo tomó con sorpresa.



"A mí me informó el señor Luis Durazo que había ganado, me tomó por sorpresa porque estaba yo cambiando las llaves de un lavabo y en eso entró la llamada y me sorprendió, pero me hizo sentir muy rápido que era algo formal, algo serio, que era algo verdadero, y así fue y es una sorpresa porque pues no te lo esperas", declaró Porfirio Leos.



Don Porfirio Leos Martínez agradeció a periódico EL IMPARCIAL por su nueva residencia e invitó a todos a seguir participando en los sorteos de nuestra Casa Editorial.



"Yo lo veo como un diario muy profesional, muy competente, muy puntual, tiene un servicio excelente, es raro que falle el servicio de entrega a domicilio, son cuidadosos, yo les recomendaría que se suscriban y que compraran su periódico y pues participar en un sorteo, cualquiera podemos tener esa fortuna".