Movimiento Nosotrxs llama a una revolución de conciencias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con el objetivo de crear conciencia colectiva y hacer valer los derechos a los ciudadanos se llevó a cabo la conferencia "¿Cómo hacer la democracia?" por parte del movimiento Nosotrxs por la Democracia A.C.



Dicho movimiento fue fundado a partir del 21 de marzo del 2017 y a poco menos de 10 días de cumplir 100 días activos ya cuentan con aproximadamente tres mil 200 militantes en 25 entidades del País.



Mauricio Merino Huerta, coordinador nacional de la asociación, señaló que hay varias leyes a favor de los derechos de los ciudadanos, así como de los menores, las cuales no son utilizadas.



"Estamos llamando a una revolución de conciencias, a que cada vez que alguien padece la vulneración de los derechos sociales, a que se le niega el servicio, la justicia, hablamos de un sistema que ha venido tolerando el silencio y discriminación de los ciudadanos", abundó.



En su conferencia, apuntó que son siete puntos a verificar tales como la pésima distribución de medicinas y otros recursos por la corrupción, la protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes a pesar de que se cuenta con una ley, verificar los recursos utilizados en las obras públicas.



Además, la ausencia de seguridad social en empleadas domésticas y otros trabajos, el cumplimiento de las leyes de transparencia, así como partidos políticos y el cuidado del sistema anticorrupción, dijo.



Además de que hay normas que son en beneficio de la igualdad de los mexicanos y a la transparencia de los diferentes procesos que se llevan a cabo en el Gobierno, los cuales solo quedan en el "cajón".



Explicó que el principal objetivo no es atender de una a una las denuncias sino tener contacto con personas que hayan tenido una situación similar y tener el apoyo de los mismos miembros del grupo.



"El riesgo que tenemos en nuestro País es que la democracia siga siendo una simulación, una fiesta donde los ciudadanos no hemos sido invitados", agregó.