Invitan a ver eclipse en Astronomía de la Unison

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El próximo 21 de agosto se podrá apreciar en Hermosillo cuando la Luna pase en frente del Sol ocasionando un eclipse solar, indicó el coordinador del área de Astronomía de la Unison,Pablo Loera González.



El académico invitó aver este espectáculo natural, el cual tendrá un 47.4% de visibilidad máxima y ocurrirá a partir de las 9:19:59 horas y culminará a las 12:04:12 horas.



"El eclipse será transmitido por Internet en Youtube, si las nubes lo permiten podrá apreciarse este fenómeno natural que no ocurre con tanta frecuencia como los eclipses lunares", dijo.



El último eclipse que fue avistado fue en el 2012, debido a que tardan más tiempo en registrarse en comparación con los lunares.



Loera González advirtió que dicho fenómeno es peligroso para la vista, por lo que recomendó no utilizar artefactos caseros para ver el eclipse, tales como radiografías o lentes para el Sol.



"No deben de utilizar procedimientos caseros", advirtió, "ya que el eclipse puede ocasionar ceguera, invitamos a quienes quieran verlo a acercarse al área de Astronomía de la Unison".