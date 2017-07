Hasta sillones viejos dejan en un terreno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No sólo basura es lo que se puede encontrar en un terreno ubicado en la calle Aconchi entre Domingo Olivares y Simón Bley, en la colonia Benito Juárez, donde dueños de puestos de comida se quejan de la basura y sillones acumulados en el lugar.



Javier Vázquez, quien trabaja a unos metros del área, comentó que la basura es traída por personas pertenecientes a la colonia, así como ajenas.



"Los sillones tienen como una semana más o menos y en la noche vienen a tirar basura, pero quién sabe quién la tirará, a mí me afecta mucho, cada rato mando a limpiar".



"He cachado a dos que tres tirando basura, cuando veo que pasan carros con bolsas me asomo y ahí las tiran, yo les digo que aquí no es basurero y me dicen que no me meta, pero cómo no me voy a meter si aquí está el negocio y me afecta", comentó Javier.



Además de la basura que diariamente se puede encontrar en el sitio, también personas de la calle se encuentran rondando el lugar, las cuales también han contribuido en la propagación de la suciedad en la zona.



"Se la lleva una bola de indigentes atrás y pues tiran todo, ya no quiere nadie que se junten ahí, no sabemos si fueron ellos o alguien más que tiró los sillones", comentó.



La basura también les ha traído problemas de animales y mal aroma a quienes tienen negocio cerca, pues afecta la imagen de los negocios que se encuentran ahí, por tal motivo piden a las autoridades correspondientes actuar ante la situación, pues el problema cada vez se va agravando más.