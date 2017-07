Rampa para botes causa problemas en Bahía de Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La rampa para botado de embarcaciones menores reconstruida en Bahía de Kino no fue aprobada por los usuarios al considerarla de mala calidad, ni por turistas y comerciantes de la zona, a quienes les afectó desde el inicio de la obra.



En la Playa Esthela se edifica desde el pasado 22 de mayo una pendiente con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), gestionados por la Conapesca, luego de que en 2014 resultó dañada con el paso del huracán "Odile" por la zona.



Habitantes de Bahía de Kino propietarios de yates y pescadores ribereños que utilizan pangas para realizar su labor, objetan que la rampa no tiene las medidas necesarias para su uso y que podría dañar los botes, lo que a la larga afectará al turismo en la región.



"No se hizo nada bien, el contratista hizo un mal trabajo ahí, no está bien compactado el concreto y creemos que no habrá suficiente agua en determinadas horas al momento de lanzar los botes", consideró Bill Burchet, de origen estadounidense y propietario de un yate.



Refirió que la inversión podría considerarse como perdida pues no se podrá utilizar porque su altura no es la requerida para el tipo de embarcaciones que los turistas y pescadores botan en la zona.



NO TIENE MEDIDAS ADECUADAS



El gerente del Club Deportivo Bahía de Kino, Filiberto Vargas Moreno, indicó que él y otros usuarios de la rampa Norte avisaron al encargado de la obra desde el principio, cuando les fueron mostrados los planos y pidieron que se extendiera al menos 10 metros más.



"Pedimos que tuviera la misma profundidad que la que ya existía, de la misma altura y profundidad, eso se le hizo ver al ingeniero cuando recién comenzó, pero él se apegó a sus planes, a su proyecto", manifestó.



También propietario de un yate y habitante de Kino, Butch Holveck comentó que las medidas de la rampa no son las adecuadas lo que ha provocado y podría causar daños a los botes que cuestan bastante dinero.



"Es demasiado alta y más corta, la que teníamos estaba bien, pero si teníamos el dinero para algo mejor y quedó tan mal que hasta los lancheros no la pueden usar, necesita ser más larga y profunda o dañará las embarcaciones", mencionó.



El encargado de la obra, Rabindranath López Rivas, de la empresa R2 Gerencia de Proyectos con sede en Veracruz, indicó que él construyó la rampa con las especificaciones dictadas por Conapesca.



"Estamos como constructores apegados a las especificaciones que nos está dando el Gobierno, estamos tomando en cuenta las opiniones de la gente que viene a sumar, no de los que vienen a quejarse, decidimos modificar la rampa con el permiso del Gobierno para dejarla lo mejor que se pueda", apuntó.



BAJAN LAS VENTAS



La rampa no sólo ha afectado a los usuarios sino también a los comerciantes del lugar ya que durante el proceso de reparación, al acumularse material de construcción en el área los turistas que visitan la Playa Esthela, se esfumaron.



"A mí la verdad como 70% (han bajado las ventas), mucho, en domingo me voy con dos mil pesos, cuando podía vender cinco o seis mil pesos, mucho se me han caído, ahorita son las dos de la tarde y he vendido tres artículos", comentó María del Carmen Rivera, vendedora de ropa en el lugar.



Eduardo Becerra, quien se dedica a pescar en esa playa, enfatizó que uno de los principales problemas es que la reconstrucción se realizó en temporada turística alta, lo que causó bajas en los visitantes y afectaciones en sus ingresos.