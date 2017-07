Inquieta a vecinos construcción de nuevo hospital

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde que se anunció la creación del nuevo Hospital General del Estado de Sonora, son diversas las opiniones que han manifestado los habitantes de las residencias cercanas al área donde se construirá.



Vecinos de fraccionamientos como Corceles, Villa de Parras, Villas del Mediterráneo, entre otros exteriorizaron su opinión ante el anuncio de la instalación en el cruce de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Quintero Arce.



A través de Whats App y Facebook, grupos de vecinos han manifestado su inquietud por la construcción del hospital, ya que consideran que generará más tránsito vehicular, llegada de vendedores ambulantes y baja en la plusvalía de sus residencias.



El mensaje enviado invita a recabar firmas a través de los comités de vecinos de los residenciales ubicados sobre el bulevar Colosio.



Héctor Vázquez del Mercado, residente de Villa de Parras, comentó que a pesar de que aumentará el tráfico en la zona, no afectaría si se resuelve el problema de tránsito.



Martha Serrano, habitante de Villas del Mediterráneo, expuso que la construcción no le afecta debido a que se necesita más atención médica.



LE VEN "PEROS"



También existen posturas en contra de la construcción: Algunos residentes creen que afectará la plusvalía de la zona.



Gilberto Castillón Álvarez, quien vive en Valle Grande, comentó que las más afectadas serían las personas que atendidas en el hospital, pues se les dificultará llegar.



"El hospital va a quedar muy lejos, es un problema de transportación para la gente que no tiene recursos, ¿va a haber movimiento de tránsito o de camiones? Ese es el problema", indicó.



Raúl Soler, de Campo Grande Residencial, señaló su inconformidad ante la situación, pues le preocupa que haya una baja de la plusvalía de las residencias que colindarán con el hospital.



"Se va a llenar de tráfico, más transporte urbano, hasta comercio ambulante pensando en lo que actualmente vemos en el Hospital General, exactamente eso", apuntó.



Algunos más piensan que el hospital debería construirse en una zona más céntrica, para beneficiar a quienes tengan problemas de transporte.