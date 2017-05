Registran menos multas este año

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 8 mil 5 multas menos se registraron durante este primer cuatrimestre de 2017, en comparación con el mismo periodo del año pasado, destacó la directora de Tránsito de Hermosillo.



Janneth Elena Pérez Morales detalló que de enero a abril de 2016 se registraron un total de 94 mil 331 infracciones, 8.5% más que en los primeros cuatro meses de 2017, donde se reportaron 86 mil 326 sanciones.



"Me imagino que como en enero se dio lo que es el aumento de las multas, la gente ya siente que le afecta en su bolsillo, entonces lo que hace es estar respetando los reglamentos y las leyes de Tránsito", dijo.



Entre las multas que más han disminuido están el hacer uso del cinturón de seguridad, no hablar por celular a la hora de conducir y no exceder los límites de velocidad.



La titular de Tránsito Municipal mencionó que durante la semana que comprende del 1 al 7 de mayo, su departamento atendió un total de 31 accidentes viales, de los cuales 22 fueron choques de vehículos, dos choques con objeto fijo, dos atropellamientos y cinco volcamientos.



Añadió que resultaron lesionadas ocho personas en estos percances, mientras que tres conductores que participaron en accidentes fueron remitidos al Ministerio Público por estar bajo los efectos del alcohol.