Solicitan vecinos limpieza en canal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más vigilancia y limpieza del canal que cruza gran parte de la colonia solicitaron los residentes de la colonia Palo Verde Indeur, ya que aseguran que no aguantan los olores fétidos en el lugar debido a la basura, y la inseguridad que se padece ahí todos los días.



Por temor a represalias, los habitantes de la colonia ubicada al Surponiente de Hermosillo se dijeron estar aterrados por la ola de asaltos y robos que en ese lugar se presentan a cualquier hora del día, y los ladrones aprovechan la maleza crecida y los montones de basura para escabullirse.



"Esto no es nuevo para nadie, todos sabemos que esta parte de la ciudad pues no es muy tranquila que digamos, nosotros nunca hemos tenido problemas porque los mariguanos ya nos conocen, los vimos crecer, pero de un año a la fecha se ha puesto fea la cosa", externó una vecina.



El canal que los colonos reportaron se ubica a la altura de las calles Corno Emplumado y Palo Citavaro, en el que, según los afectados, los delincuentes utilizan como vía de escape cuando se hacen redadas por parte de las autoridades.



Otro de los denunciantes opinó que si el canal estuviera limpio y despejado, sería difícil para los delincuentes esconderse entre la maleza y basura, además de que la presencia de todo tipo de desechos atrae enfermedades para ellos mismos.



"Muchas casas están sobre el arroyo, nadie puede estar viviendo así, cuando va a ser temporada de lluvia sí vienen a limpiarlo, pero hasta ahí, lo dejan olvidado y los malandros hacen de las suyas, andan con machetes y soleras, nadie les puede decir nada", indicó.