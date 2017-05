Descuido y exceso de velocidad causan accidentes: Vecinos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La imprudencia y el exceso de velocidad con la que transitan los vehículos sobre el bulevar Navarrete a la altura del Quintero Arce, son los principales factores para que ocurran accidentes en esa zona, externaron estudiantes y vecinos.



El no haber respetado el reglamento de Tránsito provocó que un vehículo sedán que transitaba de Poniente a Oriente sobre el bulevar Navarrete impactara a una camioneta y ésta cayera al canal; su conductor aparentemente resultó ileso.



Seguridad Pública Municipal manifestó que el accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas de ayer, cuando Gumersindo, de 65 años de edad, circulaba a bordo de un automóvil Nissan Tsuru, color blanco.



Al llegar a la intersección con la calle Río Lindo, a unos cuantos metros de un colegio privado, presuntamente intentó virar hacia su izquierda, pero al parecer no se percató de que en ese mismo lado transitaba una camioneta Jeep Cherokee, color blanco.



Este vehículo era conducido por Eduardo, de 45 años de edad, quien recibió un impacto del lado derecho y le provocó que perdiera el control, que se girara a su izquierda y cayera al fondo del canal que está en el camellón central.



Aparentemente los dos conductores resultaron ilesos y fueron atendidos por autoridades para realizar las diligencias de ley.



En el lugar de los hechos se supo que el taxista iba acompañado de un cliente, mientras que el otro conductor llevaba a su hija a la escuela, todos, según testimonios de los mismos, salieron ilesos.



PIDEN REDUCTORES



De acuerdo a lo externado por alumnos, docentes y padres de familia del colegio que se localiza a un costado donde ocurrió el accidente, la ausencia de reductores de velocidad y la falta de respeto al reglamento y leyes de Tránsito es el motivo por el que ocurren accidentes en ese tramo.



Zuneth, estudiante de 18 años de edad, platicó que durante el periodo aproximado de un mes se han registrado alrededor de tres accidentes en esa área, por lo que siente que es necesario mantener el control de velocidad sobre el bulevar.



Personal docente de la misma escuela comentó que desde hace alrededor de un año,cuando un pequeño tramo del bulevar se pavimentó y se abrió el libre tránsito, los conductores aprovechan que no hay semáforos, altos ni reductores para aumentar la velocidad sin importar que sea una zona residencial y escolar.



Vecinos solicitaron que las autoridades pongan más atención en esa zona al Poniente de Hermosillo, ya que por el trayecto caminan muchas personas y temen que ocurra algún accidente.