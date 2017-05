Salud pública, un reto en la Costa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La vida en el Poblado Miguel Alemán combina una serie de factores ambientales, económicos, sociales y de pobreza que unidos, inciden en que sus habitantes mueran en promedio a los 51 años, contra los 63 de los sonorenses.



Según datos del Inegi, quienes viven en la Costa de Hermosillo, en promedio viven doce años menos que el resto de los sonorenses y fallecen por problemas del corazón, padecimientos pulmonares en segundo término y la diabetes como tercera causa.



En la zona prestan servicio dos centros de salud que dependen de las autoridades estatales, así como un Hospital General de sub-zona del IMSS que data de 1964, los cuales tienen faltantes en cuanto a la prestación de servicios, según los habitantes.



Rosalba, quien tiene 50 años, 40 de ellos viviendo en el lugar, bromeó con que incluso el barrendero del Centro de Salud los atiende ante la falta de personal médico y asistencial.



"Ahora en noviembre se murió un amigo de nosotros por negligencia, resulta que cuando se murió ya le detectaron que le había picado una garrapata, que era rickettsia, pero los médicos nunca lo atendieron", contó.



SIN MEDICAMENTOS



La falta de atención se refleja también en casos como el de Ángel y su madre, Marcela, quien acudió al Centro de Salud ya que su hijo presentaba un cuadro crónico de infección intestinal, pero no había medicamentos.



Pasaron 24 años entre 1990 y 2014 para que los servicios de salud pública se ampliaran en el lugar, pero en este lapso la población creció en 23 mil 400 habitantes.



El Inegi estima que casi el 33% de los habitantes del Poblado no tienen acceso a servicios públicos de salud.



El año pasado y de acuerdo con datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Pública estatal, después de los infartos agudos, los accidentes de tránsito se colocaron como la segunda causa de mortalidad.



Además de los factores considerados por investigadores y que incurren en la mortalidad y la morbilidad de sus habitantes, como la contaminación ambiental y la falta de infraestructura sanitaria, la población migrante es otra de las causas.



"En general esta población (migrante) es vulnerable porque tiene situaciones económicas de pobreza, privación y bajo nivel educativo", estableció Gerardo Álvarez Hernández, académico e investigador de la Escuela de Medicina de la Unison.



Se trata, continuó, de un desafío complejo que para resolverlo requiere la participación de la Federación y no únicamente el trabajo local del Estado o el Ayuntamiento.



Esta población es propensa a enfermedades transmisibles, ello debido a cuestiones de higiene, condiciones socioeconómicas, habitan en espacios con hacinamiento, poca ventilación y piso de tierra, apuntó.



Destacó que, información publicada en 2015 derivados de una investigación sobre tuberculosis, revelaron que la tasa de esta enfermedad era tres o cuatro veces mayor a la de la población de Hermosillo y representaba 100 casos por cada 100 mil habitantes.



Entre otros padecimientos que están en el ambiente, pero qué él no ha investigado, aclaró, se encuentra enfermedades de transmisión sexual, embarazo en adolescentes, además drogadicción que incide en hechos violentos.



De acuerdo con información del documento Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Miguel Alemán, elaborado por el Instituto de Planeación Urbana de Hermosillo, existen problemas de contaminación de acuíferos y contaminación del aire por humo y polvo.



Establece además que el servicio de drenaje es deficiente, por lo que son comunes los encharcamientos de aguas residuales domésticas y/o pluviales lo que provoca la proliferación de insectos transmisores de enfermedades infecto-contagiosas, lo que se favorece por la poca pavimentación.



Manuel Alejandro Cervantes Buelna, médico de un consultorio particular de bajo costo ubicado en el Centro de la comunidad, refirió que la falta de pavimentación, que tiene un rezago del 75% en la zona, provoca casos de salmonelosis y fiebre tifoidea.



"Las bacterias entran por la boca en alimentos contaminados, hay muchos alimentos en la calle, tacos, hot dog, aquí hay mucho polvo, mucho ‘fecalismo’, no tienen baño ni letrina, el polvo arrastra todo eso y se deposita en los alimentos de la calle", refirió.



Aparte de las enfermedades gastrointestinales, agregó, hay enfermedades venéreas, pues casi a diario recibe pacientes que presentan casos de gonorrea.



"La gente, en especial los hombres, vienen por todo, infecciones respiratorias, urinarias, secreciones purulentas, transmisión sexual, rickettsia, viene mucha gente de campo con dolores o por deshidratación. Un día me tocó ver 106 pacientes por dengue, hace dos años", contó.



MALA ALIMENTACIÓN



En el Poblado Miguel Alemán el 87% de la población tiene algún grado de inseguridad alimentaria; y además, la dieta de sus habitantes consiste en productos con altas cantidades de azúcar, declaró María Isabel Ortega Vélez.



La especialista del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), señaló que de acuerdo a los datos recabados en una tesis de maestría, publicada este año, los tres primeros alimentos que los jornaleros agrícolas consumen son: Tortilla de maíz, fríjol y refresco de cola.



Además consumen aceite de maíz, huevo frito, azúcar, cebolla, café instantáneo, tortilla de harina, de acuerdo a la tesis denominada "Inseguridad alimentaría y obesidad entre jornaleros agrícolas migrantes del Estado de Sonora".



"La alimentación son los básicos, pero también alimentos muy ricos en energía y en azúcares como son los refrescos, muy pocas verduras, cebolla, tomate y chile como condimento", detalló, quien coordinó la investigación, que requirió entrevistas a 146 familias del Poblado.



La dieta que llevan, añadió, los pone en riesgo de desarrollar en algún momento, sobrepeso y obesidad; en las comunidades migrantes arriba del 80% tiene estos padecimientos.



"El trabajo no los saca de la precariedad y eso se refleja en los tipos de alimentación que tienen y los tipos de riesgo, en este caso de sobrepeso y obesidad...", recalcó Ortega.



Ortega Vélez concordó con Álvarez Hernández respecto que los jornaleros agrícolas, por sus condiciones laborales, sufren deshidrataciones, golpes de calor y enfermedades gastrointestinales.