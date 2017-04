Acumulan escombro atrás de un parque

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una pila de dos metros de escombro es lo que se ha acumulado atrás del campo de beisbol del Parque Solidaridad en la colonia Pedregal de la Villa.



El problema se agravó en el último año cuando el campo fue rehabilitado aunque cada cierto tiempo van a limpiarlo.



Manuel Moreno Moraga, vecino afectado, comentó que las máquinas que entran a limpiar el predio no se llevan el escombro y solamente lo apilan al que ya hay.



Agregó que la barda de Cruz Roja base Centro se ve afectada, pues antes había un canal por donde se iba el agua y ahora que hay puro escombro se trasmina el agua.



"En tiempo de calor se nos meten animales y ratones a la casa, huele pésimo y tenemos nosotros que arreglar el problema y eso que ni siquiera nosotros lo hacemos".



"Cuando llueve se nos inunda, pero lo bueno que la casa tiene salida para el agua sino no sabríamos qué hacer; la verdad que ya estamos enfadados de todo esto, si la gente va a limpiar pues que se lleve su cochinero y no lo deje aquí", resaltó.



Por las noches los residentes del lugar tienen que estar al pendiente, pues personas van a tirar basura y animales muertos.



Los afectados esperan que las autoridades encargadas de limpiar el parque se lleven su basura y limpien el escombro que han acumulado durante años.