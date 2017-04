Arranca Maloro Acosta operativo de Semana Santa "Vívela Seguro"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con un llamado a la corresponsabilidad y el respeto por la vida propia y la de los demás, el presidente municipal, Manuel Ignacio Maloro Acosta inició el operativo de Semana Santa 2017 "Vívela Seguro".El banderazo inició con un convoy de 160 vehículos y la participación de alrededor de 450 personas.El arranque del operativo de seguridad se realizó a las 09:30 horas de ayer, en el kilómetro 2 de la carretera 100, Hermosillo-Bahía de Kino, en el que participaron las distintas dependencias del Gobierno Municipal y Cruz Roja.El alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta, realizó un llamado a la comunidad para mantener el respeto de la vida propia y la de los demás vacacionistas, ya que la responsabilidad no es solo de las corporaciones policiacas, sino también de la ciudadanía."Es muy importante siempre estar llamando a la conciencia del ciudadano porque es lo único que va a ser la diferencia, si no hacemos conciencia cada uno de nosotros va a ser muy complejo que logremos el objetivo", dijo.El presidente municipal alentó a los viajeros a conducir con responsabilidad en la carrera 100, ya que no es de cuatro carriles, sino de doble carril con acotamiento, el cual es solo para emergencias y no un carril para circular.Indicó que el Ayuntamiento también estará presente en las playas de El Colorado, El Choyudo, San Nicolás, Tastiota y San Agustín, así como en San Pedro El Saucito.Janneth Elena Pérez Morales, directora de la Policía de Tránsito Municipal, detalló que habrá diez puntos de revisión durante el trayecto a las playas de Bahía de Kino en los que habrá cero tolerancia para las personas que conduzcan con aliento alcohólico.