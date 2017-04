Bomberos se manifiestan

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para exigir un aumento salarial mínimo de mil 500 pesos quincenales al alcalde de Hermosillo, un grupo de 20 elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo se manifestaron ayer.



José Jesús Díaz Ruelas, vocero del movimiento, explicó que debido al incumplimiento a sus peticiones por parte del Gobierno Municipal, decidieron hacer acto de presencia en el evento.



"Vamos a hacer un plantón en el Palacio Municipal donde vamos a pedir que el licenciado ‘Maloro’ firme el documento y que cubra la expectativa de los mil 500 pesos como mínimo a la quincena, para que pueda estar dignificado nuestro sueldo, como él lo prometió", dijo.



El bombero explicó que desde antes de iniciar la administración ya había un compromiso pactado por parte del Municipio y en época de campaña electoral, el actual alcalde de Hermosillo se comprometió cumplirlo, pero hasta ayer en la tarde no había sido así.



"No ha habido ni siquiera un peso de aumento de sueldo, porque nos pidieron un año para poder dignificar al bombero, y ya pasó el año y todavía están ellos en el asunto de que no tienen dinero, entonces se van a ir y nunca va a haber dinero, y nunca va a haber avance para Bomberos", externó durante la protesta en el banderazo de arranque del programa de seguridad Vívela Seguro.



Díaz Ruelas destacó que los operativos realizados en la ciudad durante el período vacacional de Semana Santa serán cubiertos por personal de Bomberos y no afectará a la ciudadanía, ya que la corporación se debe a los hermosillenses.



"Los 365 días del año, las 24 horas, nosotros no podemos dejar solo al ciudadano", dijo, "ya que es el que nos ha mantenido parados aquí, el ciudadano se ha portado como todo un gobernante y no como los que tenemos y que nosotros escogemos".