Filtros no son medida recaudatoria: Tránsito

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los Filtros Integrales para la Conducción Responsable no son una medida recaudatoria, sino son empleados para prevenir los accidentes de tránsito, aclaró la directora de la Policía de Tránsito Municipal.



Janneth Elena Pérez Morales explicó que los filtros tienen varias funciones durante el día y la noche, y su único objetivo es prevenir los hechos de tránsito como los choques, y que los conductores aprendan a respetar las leyes de tránsito.



"Es para que la gente reduzca las velocidades, respete los señalamientos de tránsito, que utilicen el cinturón de seguridad, que no utilicen distractores, y el distractor no nomás el celular, puede ser una mascota o que vayan hasta desayunando a bordo del vehículo", dijo.



De acuerdo a los comentarios de ciudadanos que consideran a los operativos como un "retén", la jefa de Tránsito aclaró que no es así y los conductores responsables no tienen de qué preocuparse.



"No es un tema recaudatorio, aquí se le pide a la gente que respete, que haga lo que realmente debe de hacer al momento de conducir un vehículo y no tiene por qué preocuparse de que un policía lo vaya querer sancionar, haga lo que tenga que hacer y no lo van a sancionar ni va a tener que pagar una multa", indicó.



Se trata de que la persona tenga la cultura vial para conducir, agregó, que tenga esa conciencia y respete su vida y la de los demás.