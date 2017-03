Llaman a reparar fuga de drenaje

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Olores fétidos y hasta dolor de cabeza es lo que desde hace una semana ha estado ocasionando una fuga de drenaje en la colonia Primero Hermosillo.



La fuga brota de una alcantarilla que está localizada casi en la esquina del bulevar Solidaridad y Manuel Bobadilla, y aunque aparentemente no hay mucha presión en las aguas negras que salen del registro, éstas abarcan varias calles a lo largo de la colonia.



Marimar García, vecina en la colonia desde hace 15 años, dijo que desde siempre se ha batallado con la red de drenaje en esa zona de Hermosillo, y su colonia no es la única que padece esa situación, sino también la Miguel Hidalgo y Solidaridad.



"Siempre es lo mismo en esta alcantarilla y otras que vienen desde la Miguel Hidalgo, es raro que ves esta calle (Manuel Bobadilla) que esté seca, siempre hay fugas, y pobre la gente que vive por aquí, porque yo paso todos los días y hasta la cabeza me duele de la peste", expresó.



Empleados de los comercios que se encuentran a un costado comentaron que a cada rato personal de Agua de Hermosillo realiza trabajos de reparación, pero al parecer la red de drenaje es la que está dañada, ya que sólo pasan unos cuantos días cuando vuelve a desbordarse el drenaje.



Agregaron que siempre reportan las fugas de agua y drenaje que ahí recaen, ya que la calle está diseñada para que el cuando llueva el agua siga su curso hacia el Poniente, porque en años anteriores por ese lugar pasaba un arroyo.



"Yo siempre las reporto a cada rato porque la calle está desnivelada y todos se viene por aquí, y las fugas del agua potable pues al menos no huelen mal, pero el drenaje no se soporta, más con este calorcito que está empezando a hacer, se evaporan los olores y puras enfermedades acarrea", indicó Joel Figueroa Ortiz.



Los reportantes aclararon que el problema no es que el Ayuntamiento no atienda los reportes, sino que sólo lo soluciona a medias y la situación se seguirá presentando siempre.