Causan problemas dos lotes baldíos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Focos de infección y problemas de inseguridad es lo que representan dos terrenos baldíos, de los cuales uno de ellos cuenta con una construcción abandonada y vandalizada en la colonia Pedregal de la Villa.



Los vecinos del barrio conocido como "Piedra Bola", a través de las redes sociales de esta Casa Editorial, denunciaron la problemática que se vive en la colonia ubicada al Sur de la ciudad.



El primero de los predios abandonados se encuentra ubicado en la esquina de las calles Ejido y Aguamarina, el cual representa un foco de infección para los habitantes de los alrededores, en especial para los que viven a un costado.



La señora Elodia, quien reside en la colonia desde hace más de 50 años, platicó que el terreno lleva varios años abandonado, el cual anteriormente tenía una construcción pero fue demolida y se convirtió en un basurero clandestino para los colonos.



"Antes vivían unas personas del Sur, pero se fueron y tumbaron la casita, es un problema porque es mucha basura la que tiran ahí, y animales muertos, es una peste, aparte de que se vienen muchos alacranes, arañas, ciempiés, de todo sale, ya estamos enfadados", dijo.



Una situación similar viven los vecinos de las calles Ejido y De la Amatista, donde también se localiza un predio desolado con una vivienda que al parecer fue embargada por una institución bancaria y que fue vandalizada por los "amantes de lo ajeno".



Los residentes de los alrededores prefirieron omitir sus datos generales por temor a represalias, ya que aseguran que el lugar es muy peligroso, ya que los delincuentes lo usan como guarida para drogarse y guardar las cosas que se roban.



"Yo la verdad tengo miedo de quedarme dormida un día y ya no despertar porque uno de esos vagos me mató, es muy peligrosa aquí la colonia, desde que embargó la casa el banco la dejaron caer y la desmantelaron toda, y eso hizo que llegaran más vagos", expresó una vecina que lleva más de 40 años en la zona.



Se destacó entre los reportantes que la vigilancia no es suficiente para acabar con la delincuencia en Pedregal de la Villa, pero si sellan los predios desolados y limpian los terrenos, disminuiría considerablemente la inseguridad.