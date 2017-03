Agradece Daniel nueva oportunidad de vida

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una nueva oportunidad de vivir es lo que le regalaron a Daniel Alejandro Rodríguez Hernández con el trasplante de riñón que le realizaron hace tres meses.



Su vida cambió para bien, porque tenía episodios en los que no sabía si saldría del hospital o si algún día tendría un riñón.



Fue a los ocho meses de nacido cuando le diagnosticaron insuficiencia renal crónica en fase terminal.



Debido a que nació con un padecimiento llamado valvas uretrales bilaterales, el riñón de Daniel se lastimó, por lo que fue sometido a varias cirugías hasta que tuvo 1 año de edad y le daban esperanzas de dos años de vida.



Norma Alicia Hernández Salazar, mamá del joven de 13 años de edad, contó que pasaron dos años, hasta llegar a los cuatro y fue cuando le dijeron que ocuparía un trasplante pero en un tiempo no muy cercano, por lo que los cuidados debían ser extremos.



Relató que Daniel Alejandro no podía presentar deshidrataciones o enfermedades de las vías respiratorias porque su salud estaría en riesgo; una de las primeras recaídas fuertes fue cuando tenía 11 años de edad.



"Afortunadamente con Daniel se acercaron doce donadores, pero solamente mi hermano Miguel Ángel Hernández fue compatible en un 99.9%", comentó.



CASO ESPECIAL



Fue el 17 de octubre de 2016 cuando Daniel Alejandro recibió el riñón de su tío, después de una larga espera, de soñar con hacer una vida fuera del hospital.



De acuerdo a Norma Hernández, su hijo es un guerrero, un joven que tiene un ángel que lo protege.



"El riñón está conectado directo al corazón, lo sostiene la vena solamente por lo que nos dicen los doctores en Guadalajara que a nivel nacional es el único niño trasplantado de esta manera y le de damos las gracias al doctor Angulo en el IMSS de Guadalajara, Jalisco, quien se encargó de hacer la operación", expresó.



UNIDOS



Cuando la familia está unida no hay barreras y lo más importante es seguir adelante y luchar con los retos que la vida les pone.



Es así como la familia de Daniel, con el apoyo de la sociedad en general, ha podido solventar los gastos de la enfermedad, pero todo vale la pena con tal de ver que el joven está sonriendo.



La familia Rodríguez Hernández piensa que la mejor forma de ayudar a las personas es diciendo sí a la donación de órganos, por lo que esperan que la comunidad haga conciencia de la importancia de estar bien informados y así dar vida a alguien más.