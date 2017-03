Quiere el Papa iglesias abiertas para todo el mundo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Iglesias abiertas para recibir "a todo el mundo" es el estilo del papa Francisco, afirmó Valentina Alazraki Crastich.



"A él le interesa realizar un cambio de mentalidad ahí adentro, no quiere que los hombres de la Iglesia se sientan príncipes, lo repite todo el tiempo, y por eso quiere gente en la calle, iglesias abiertas para recibir a todo el mundo, tiene ese nuevo estilo, más campechano, diría yo", expresó.



Francisco tiene una forma de ser papa distinta a sus antecesores, dijo, pero cada uno de los cinco que ha conocido, ha marcado un camino para los católicos de acuerdo a su estilo.



DOS PAPAS



Relató que de los papas Pablo VI y Juan Pablo I, sólo le tocó cubrirlos por muy poco tiempo, al primero porque murió luego de que ella comenzó a laborar como reportera y el segundo por lo corto de su pontificado.



"Juan Pablo II tenía todo el carisma y la autoridad del Papa, pero al mismo tiempo era un ser humano… era un perfil muy diferente a los papas a los que estábamos acostumbrados, creo que detrás de ese Papa por primera vez descubrimos a un ser humano", enfatizó.



El papa Benedicto XVI es un gran teólogo, describió, pero no tenía el carisma de Juan Pablo II porque no tuvo la experiencia de convivir con la gente, sino que siempre estuvo meditando, escribiendo en soledad, pero que marcó a la Iglesia con su renuncia.



"Francisco pues es el primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita, es un hombre que tiene esa gran experiencia pastoral… no es un teólogo como Benedicto XVI y quiere una Iglesia que vuelva un poco al principio, al Evangelio, más incluyente", destacó.



PAPA FRANCISCO EN MÉXICO



Sobre la visita del papa Francisco a México en febrero de 2016, contó que desde un principio el Santo Padre señaló que quería ir a sitios donde pudiera dejar claro el mensaje de los temas que sobre este País y el mundo le preocupan.



Por ello visitó la frontera en Ciudad Juárez, donde se da el problema migratorio un tema central que marca su pontificado, acudió a Michoacán por el tema de la violencia y a Chiapas por la pobreza y la otra cara de la migración en México.



Sobre su trabajo en Roma, resaltó que en los 43 años como corresponsal de televisión en la Santa Sede le ha tocado ver la transformación de la Iglesia, que ahora es más abierta a la prensa y desde hace menos de una década, a las redes sociales.



"Ha sido una carrera bonita e interesante a nivel profesional, pero también ha sido muy importante para mí a nivel personal en determinados momentos", manifestó la también escritora.