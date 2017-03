Papa Francisco busca cambiar mentalidades: Alazraki

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El papa Francisco es un pontífice diferente porque ha adoptado modelos distintos a los tradicionales en la Iglesia Católica, que lo hacen ver como una persona humilde y cercana a la gente, señaló Valentina Alazraki Crastich.



Y es que ha tomado medidas como no irse a vivir en el Palacio Apostólico, como lo han hecho por decenas de años los jerarcas del catolicismo, no usa los tradicionales zapatos rojos y no se sube a carros lujosos para sus traslados.



De visita en Hermosillo para dictar la conferencia "Conviviendo con cinco papas", la periodista mexicana y corresponsal en El Vaticano, indicó en una cita previa con la prensa que Francisco busca cambiar mentalidades en la estructura de la iglesia.