Se oponen a ubicación de estancia infantil

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Empleados y encargados de las bodegas ubicadas en la colonia Cuartel Zona consideran que es una "bomba de tiempo" que la Guardería Norte esté asentada en una zona industrial, pero su directora aseguró que los lineamientos de seguridad están en regla.



Por temor a represalias, algunos encargados de negocios que se ubican a los alrededores de la estancia infantil subrogada al IMSS ubicada en la esquina de Cedros y Dalias, prefirieron permanecer en el anonimato, pero externaron su sentir ante la preocupación de la seguridad de los menores, según manifestaron.



"Yo sí considero que es peligroso, porque si una bodega de estas se llega a quemar, la guardería está muy cerquita, y ya tuvimos una tragedia, no queremos otra, está muy mal que esté en un área meramente industrial, no creo que deba haber niños aquí", expresó Francisco.



Según algunos trabajadores, el área industrial ya estaba cuando la guardería se construyó, por lo que no pueden reubicar a todas las empresas solo porque la estancia infantil se construyó en el lugar equivocado.



"Nosotros tenemos 14 años aquí y no me acuerdo que la guardería haya estado, no tenemos nada en contra de eso, sino del peligro en el que los niños están, es como una bomba de tiempo, si llegara a pasar algo, uno corre como sea, pero ellos no", agregó.



CUMPLE GUARDERÍA CON NORMAS DE SEGURIDAD



Martha Cecilia Miranda Laborín explicó que después de la tragedia ocurrida en al Guardería ABC, se implementaron muchos programas de Protección Civil, y la Guardería Norte cuenta con todas las licencias y dictámenes necesarios que solicita la dependencia.



"Nosotros tenemos una revisión por parte del IMSS, es una cédula de diez puntos, y absolutamente todos los documentos que nos pidieron en cuestión capacitación del personal, la realización de un simulacro, todo lo cumplimos", dijo.



Miranda Laborín destacó que a pesar de que no fue simulacro cuando se activó la alerta el martes cuando una caja de tráiler se incendió en uno de los terrenos cercanos a la institución, el tiempo de evacuación de los 58 empelados y 222 niños, fue de 01:38 minutos.



"Vamos a cumplir 17 años aquí, tenemos la licencia de uso de suelo y todo en regla, lo que pasa es más que nada el propietario de una empresa que está aquí enseguida y le clausuraron su negocio porque no cuenta ni con los medios adecuados para operar, y tampoco con ningún permiso", aclaró.



La directora externó que varias empresas que operan en el lugar han apoyado a la institución en cuanto al resguardo que las autoridades le solicita a la guardería, por lo que la estancia infantil cumple con las normas de ley.