Ve en la Unison áreas de oportunidad para explotarse

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una Universidad que sirva a la sociedad, arrope los problemas comunitarios y formule soluciones en base a la formación de profesionistas con visión humanista, es la propuesta de Luis Alfonso Ruiz González, en su camino a la Rectoría.



El académico con 23 años de experiencia en distintos espacios de la Universidad de Sonora, señaló que si bien es un centro de estudios reconocido en el Noroeste del País, tiene áreas de oportunidad que deben explotarse.



"¿Cómo quiero ver a la Universidad?, con jóvenes contentos que vean cumplir sus sueños, estamos aquí para cumplir un sueño, para generar expectativas, para cumplir las expectativas de la sociedad, para cumplir las expectativas propias", enfatizó.



Contar con un mayor número de programas y hacerlos flexibles, formar profesionistas bilingües y dotar a los investigadores de recursos para la resolución de problemas sociales y productivos, son algunos de sus proyectos para proyectar a la Unison.



Un nicho de oportunidad para que la casa de estudios tenga presencia en el plano internacional, destacó, es la movilidad estudiantil la cual planea promover por medio de becas para que todos los universitarios tengan la misma oportunidad de salir del País.



"Necesitamos nuevos programas educativos que vengan a consolidar la parte de la preocupación por el desarrollo regional y de las personas en la Universidad, ocupamos que la Universidad sea líder, no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional", refirió.



OFERTA EDUCATIVA ADECUADA



La Máxima Casa de Estudios de Sonora, consideró, cuenta con una oferta educativa adecuada, pero requiere de enfocarse hacia el desarrollo regional, donde los estudiantes realicen trabajos de tesis e investigación tendientes a solucionar problemas del Estado.



Ruiz González afirmó que como rector buscará una reestructuración a los planes de estudio de la mayoría de las carreras para que respondan a las necesidades sociales y de los sectores productivos de la entidad.



"Pero también es importante ir con ellos, con estos empresarios, ver qué es lo que se hace en la Universidad, necesitamos hacer más cercana esta vinculación con ellos para ver qué es lo que necesita la industria, la empresa", apuntó.



El cambio en los programas de estudio, dijo, es parte de una transformación que tiene que ver también con la forma en que se maneja el presupuesto, de dónde se obtienen los recursos, el manejo administrativo y el trato con los sindicatos de académicos y empleados.



ALGUNAS PROPUESTAS



El aspirante propone la reducción de sueldos del rector y de los principales funcionarios en un 30% y prescindir de algunos despachos, como la Secretaría Técnica y la de Finanzas cuyas tareas pueden realizar otras dependencias.



"Debemos ser los mejores administradores para el uso de los recursos, mostrar cómo se debe de usar el recurso a ambos sindicatos, pero con ambos debe ser consensado al igual que la planeación estratégica de la Universidad tiene que se consensada con la comunidad", expresó Luis Alfonso Ruiz.



El principal activo con que cuenta la Unison son los estudiantes, concluyó, razón por la que los cambios que les afecten deben ser consultados con ellos de manera directa por parte de las autoridades, escuchar sus problemas y juntos darles una solución.



"Ellos (los alumnos) deben estar satisfechos con lo que estudian, no venimos aquí a ponerles piedras en el camino, ocupamos profesionistas calificados que le vayan a dar solución a problemas, no veo problemas en que se dé este acercamiento", insistió.