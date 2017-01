Madruga para salir adelante

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar del frío que se siente en un área tan despejada de la ciudad como lo es la colonia Laura Alicia Frías, desde las 4:00 horas de la madrugada, don Roberto McLauri aprovecha el invierno para acudir al tianguis de la comunidad a realizar la venta de verdura y fruta de la temporada.



El originario de Tucson, Arizona, pero hermosillense de corazón, relató que durante sus 63 años fue el comercio su principal actividad económica que hasta hoy practica con gusto en el tianguis de esa comunidad situada al Norte de Hermosillo.



"En tiempo de calor está muy feo el clima, la verdura no aguanta y la verdura se pierde, tengo verdura en general y siempre piden de todo, los precios varían depende a como está la temporada, en la verdura no hay precio fijo".



En la entrada del los locales, ubicado en un gran lote situado por bulevar Quiroga entre las calles Constelación Andrómeda y de Capricornio, don Roberto brinda la oportunidad de que hermosillenses puedan adquirir una bolsa llena de verdura fresca, originaria del Ejido de Zamora.



"A las 4 de la mañana me levanto para llegar a las 5 aquí, esto es temporal nada más y desde octubre, noviembre, diciembre y enero estamos aquí", expresó, "me quedo hasta mediodía, entre las 11 ó 12 de la mañana".



Con gran seguridad, el señor Mclauri afirmó que disfruta de realizar la venta de tales alimentos que día a día son utilizados por quienes mantienen un gusto especial por la comida.



"Planeo continuar dependiendo, eso no se puede decir hasta ver cómo va caminando la vida", finalizó.