Llaman a reducir los tiempos de espera del transporte urbano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de las mejoras en la infraestructura del transporte urbano, asociaciones como Unión de Usuarios y Vigilantes del Transporte, coincidieron en que la regulación de los tiempos de espera es el principal reto que le depara al servicio durante el 2017.Durante el año en curso se registró un incremento en las unidades que día a día brindaron tal servicio, no obstante, las esperas oscilan entre los 18 hasta los 40 ó 50 minutos, según informaron los voceros de ambas organizaciones.Alfonso López Villa, representante de Vigilantes del Transporte, detalló que durante el 2016 se rastreó un total de 380 unidades en servicio, mientras que en el 2015 sólo 220 camiones se mantuvieron activos."Sigue habiendo problemas de logística muy severos, los camiones pasan ‘pegados’, no levantan a la gente en la hora pico por ir muy llenos a pesar que circulan las 380 unidades en esas horas y por eso las frecuencias alcanzan esperas por arriba de 20 minutos".Precisó que hasta cinco rutas registran mayor problemática con la falta de unidades en la hora pico las cuales son las líneas 12, 13, 14, 15 y 16.Para ello se requiere que 410 camiones transiten por Hermosillo prestando el servicio, explicó, según la demanda actual de usuarios del transporte urbano.Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios, externó que en la encuesta realizada semanalmente por la asociación, los beneficiarios externaron aspiraciones de tiempos de espera que oscilen entre los 10 a 15 minutos.Detalló que el mal trato de los operadores fue una de las constantes que usuarios denunciaron a la organización, lo cual podría representar un reto a enfrentar durante el año entrante."Señalaban que el 50% de los operadores da trato correcto, el 30% decían que brindaban un trato regular y un 20% donde al operador lo califican como malo, para ello se requiere mayor capacitación, mayor incentivos y seguridad".Ambas organizaciones argumentaron que es necesario que se aplique la ley correspondiente a los concesionarios para que el beneficiario sea digno de utilizar el servicio que día a día es utilizado por más de 100 mil usuarios que en ocasiones realizan hasta dos o cuatro viajes diarios.Tras el anuncio de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano de que la tarifa no subirá en al menos los primeros tres meses del año, la organización Vigilantes del Transporte pidió que cuando se llegue el momento de incrementar se debe hacer de manera razonable y justa."El incremento sería de casi el 43 % sobre la tarifa total que sería de 10 pesos, está muy desproporcionado, dicen que piden que sea de 11 pesos y de ser así, el aumento estaríamos hablando de casi un 60% sobre la tarifa actual"."Es bastante y totalmente inaceptable y obviamente no lo aceptamos, o que sea un incremento razonable no a esos niveles", señaló Alfonso López Villa.Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios, rechazó un alza a la tarifa, ya que dijo primero se debe mejorar el servicio que se presta en la actualidad.