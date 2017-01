Vecinos cansados de casas sin habitar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las casas abandonadas en la colonia Real del Carmen son el dolor de cabeza de los vecinos, pues se presta para que sean nidos de vándalos.



La familia García tomó la decisión de cambiar de lugar de residencia, pues vivir en esa zona era realmente no poder vivir por el temor de los vándalos.



Es en la calle Godella, entre avenida Baldovar y Torrente donde están dos casas abandonadas, una enfrente de la otra y los colonos no han podido estar tranquilos.



"Con mucho esfuerzo pudimos comprar una casa para poder irnos de aquí porque realmente no podíamos vivir aquí".



"Aquí se la lleva lleno de muchachos malos, se la llevan drogándose y quién sabe que más, era insoportable vivir aquí", destacó.



Otro de los vecinos dijo que se han puesto en contacto con la constructora, la cual les mencionó que ellos ya no pueden hacer nada, por lo que residentes de la colonia exhortaron a las autoridades a que los ayuden y vendan las casas abandonadas o que las sellen.