Vecinos solicitan limpieza de canal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante años vecinos de la colonia Palo Verde Indeur han batallado con un canal, el cual está lleno de basura y maleza.



El cana se localiza sobre la calle Palo Citaváro, entre Rincón del Emplimado.



A lo largo de la zona se pueden observar llantas, bolsas de basura, comida, cartón, escombro y hasta animales muertos, algo que a los vecinos les molesta por los malos olores que de ahí salen.



Francisco Córdova, comerciante, destacó que ellos han hecho jornadas de limpieza en el canal, los colonos contribuyen sacando la basura, desyerbando y tratando de que no haya basura en el.



"Tengo cinco años y desde ese tiempo el cana ha estado así, además de la fuga de agua, sabemos que la gente que tira la basura no es de aquí y les vale, por eso nosotros hacemos lo que podemos", destacó.



Algunos residentes manifestaron que desde hace tiempo las autoridades no van darle mantenimiento al canal, por lo que esperan que vayan lo antes posible.



"Es muy difícil y cansado estar limpiando pero pues si nosotros no lo hacemos nadie lo hará, hemos escuchado de los descacharre y de que van gente a limpiar los canales por parte del Ayuntamiento pero aquí tienen años que no nos apoyan con algo así", indicó.



Los vecinos no bajarán la guardia y estarán más al pendiente del lugar con la finalidad de que no tiren más basura y por lo mismo les solicitan a las autoridades que los apoyen de vez en cuando con la limpieza extensa del canal.