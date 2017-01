Hermosillenses dicen: No al alza de la gasolina

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con una mega marcha conformada por miles de ciudadanos continuó ayer en Hermosillo, por séptimo día consecutivo, la protesta contra el alza a los combustibles.



La convocatoria hecha a través de las redes sociales y medios de comunicación, por parte del movimiento "No al Gasolinazo Sonora", surtió efecto y según organizadores los participantes fueron entre 4 mil 500 y 5 mil.



Esta acción se convirtió en una de las más nutridas con la participación de familias completas, desde el más joven hasta la persona de la tercera edad, junto a sus mascotas, se sumaron.



A pie, en silla de ruedas, en carreolas, en bicicletas, motocicletas, caballos y automóviles, marcharon desde la gasolinera El Faro al Centro de Gobierno los integrantes del grupo "No al Gasolinazo Sonora", sin importar el calor que se sentía pues la temperatura llegó a 33° centígrados.



REPUDIO



A lo largo de su recorrido sobre el bulevar Kino, Rodríguez y Rosales, los manifestantes lanzaron consigas como "Fuera Peña", "Políticos rateros no tienen llenadero" "El pueblo se cansa de tanta pin... transa".



A su paso sumaron un mayor número de simpatizantes, hubo empleados de distintos comercios que salieron a observarlos, a ellos le gritaban: "¡Únete, únete!", además de "¡A ti que estás mirando, también te están chin...!".



Al llegar a la explanada del Centro de Gobierno se apostaron en el asta de la Bandera, donde entonaron el Himno Nacional Mexicano.



Patricia Duarte, una de las integrantes de "No al Gasolinazo Sonora" hizo uso del micrófono para expresar "¡Hermosillo, Sonora, México, sí se pudo!"



"Somos muchos y seremos más para defender nuestro País", expresó y agradeció el apoyo de los manifestantes y les comentó que se trata de una lucha larga, que no es fácil, pero recuperarán el patrimonio que les robaron.



SIN BAJAR LA GUARDIA



Tras concluir la marcha y consignas en el Centro de Gobierno, los participantes se dirigieron en caravana de autos a la caseta de cobro 152 Hermosillo.



Por séptimo día consecutivo permitieron el libre tránsito de los vehículos, ya que consideran de esta manera "le pegan al Gobierno" porque no recibe ingresos.



Camiones de carga, tráilers, pipas y autobuses de pasajeros fueron desviados al carril de la derecha Hermosillo-Nogales para evitar el cobro a través de la tarjeta.



Tocando el claxon fue como los conductores mostraron su apoyo a los manifestantes, al resultar beneficiados de ahorrarse el pago de la cuota.



Toma fuerza



No al Gasolinazo Sonora" es un movimiento que está creciendo y deberá tomar mayor fuerza para desembocar en un frente nacional que marque una distancia con la forma de representación que hasta ahora se ha dado en el País, consideró Felipe Mora Arellano, sociólogo.



Ya basta: O´leary



"El Gobierno ha tocado fondo, no ha tenido compasión de la gente, de los más vulnerables, de nadie, han estado robando continuamente", manifestó Rosa María O’Leary Franco.



La activista inició en 1996 un lucha contra el Confinamiento y Tratamiento de Residuos Tóxicos (Cytrar) en Hermosillo, que en 1998 fue clausurado a raíz de las protestas ciudadanas.



O´Leary se ha sumado en esta ocasión al movimiento social "No al Gasolinazo Sonora" y pese a las inclemencias del clima, frío o calor, toda la semana acudió a la "toma" de la caseta de cobro.



"Se han burlado de nosotros y tenemos que luchar por los niños, por los jóvenes, por las futuras generaciones, rescatar nuestra Patria, nuestro destino", apuntó.



La activista social llamó a los ciudadanos a sumarse a este movimiento, a abrir los ojos, despertar y unirse a su lucha en la medida de sus posibilidades.