Dañan vándalos parque en Gala

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Residentes de la cerrada Empalme, en el fraccionamiento Gala, al Sur de la ciudad, reportaron el mal estado en el que está el parque del lugar, el cual se encuentra desmantelado y con mucha basura.



Fernanda Castañeda, residente de la cerrada, comentó que hace más de un año el espacio se encuentra con los juegos desmantelados, lleno de basura y con algunas partes quemadas.



"Así tiene más de 8 meses, está todo desmantelado, vandalizado y con basura, ahí anda uno quemando el cochinero porque no es justo que vivamos así y pues la verdad no se vale porque pues aquí hay muchos niños que quieren venir a jugar", aseguró.



Otro de los problemas del parque es que no cuenta con alumbrado público y esto ha sido un factor para que por las noches vagos merodeen por el sitio, convirtiéndose de un lugar recreativo a un nido de "vándalos".



"Ya no dejamos ir a los chamacos porque está muy sucio y luego en las noches ahí se la llevan ‘vaguillos’, lo peor es que ya ni luz tiene, hace rato les quebraron las lámparas y desde entonces está a oscuras; nosotros los vecinos corremos mucho riesgo, es una lástima que esté así el parque", afirmó Abraham Bernal, residente afectado.



Los habitantes de la cerrada Empalme comentaron que entre todos podrían realizar una buena obra de limpieza y reparación, por lo que invitaron a los demás residentes a colaborar con la rehabilitación del parque.