"Es difícil trabajar con los niños, pero es lo más hermoso"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hacer reír es una profesión, así lo afirman los payasos. Requiere estudio, dedicación y tiempo, y puede ser tan vital como cualquier otra carrera, porque este mundo necesita más sonrisas cuanto tiene tantos problemas.



"Lo hacemos con todo el gusto, por amor y por necesidad", ríe el payaso Tilín, "sí, por necesitad que tiene este mundo, por tantas cosas que están pasando, tanto estrés, problemas y enfermedades; que existamos y que sigamos vigentes es importante".



Sacar sonrisas no siempre es fácil, sobre todo, cuando la persona que vive adentro del maquillaje quiere llorar.



"Hoy compartieron una imagen en el chat de los payasos que dice: ‘Son pocos los que tienen la capacidad de hacer sonreír cuando sólo tienen ganas de llorar, es por eso que Dios nos ha bendecido con el don de ser payasos; transformas tanto tu vida, que lo transmites a los demás: Regalas alegría, pero también te la estás regalando a ti mismo", compartió la payasita Yayita.



"Esa frase engloba todo el ser del personaje: Somos personas también, con nuestra vida, problemas y necesidades; somos parte de la sociedad. Meternos a ser un nuevo personaje, una persona distinta a quien eres, es como tener superpoderes", continuó.



Se trata de una transformación de la vida propia para también transformar, aunque sea por breves instantes, la vida de quien presencia el acto.



En Hermosillo, calculó Tilín, existen cerca de 150 payasos y payasas que varían en edades y en tipos de espectáculos: Unos se crean un personaje, otros hacen magia o malabares, algunas se visten como muñecas y otros son payasos tradicionales.



"Me da mucha alegría porque cuando a mi mamá le preguntan cuántos hijos tiene, dice que cinco y que todos son profesionistas", narró la payasita Aliss, "mi mamá dice: ‘Tengo una maestra, un policía, una payasita...’, eso a mí, me llena de orgullo".



Trabajar con niños y niñas es lo más bonito que les pudo tocar hacer en la vida, pero no es nada fácil, porque suele ser el público más exigente y sobre todo, honesto.



"Es difícil trabajar con los niños, pero es lo más hermoso que puede haber, es el mejor público y son las personitas más honestas", detalló la payasita Babú Babuca, "siempre pensamos en sus sonrisas y las de sus familias; yo creo que ya nacimos con este don, se dice fácil y no lo es, pero la vida es alegría".