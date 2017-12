Exigen padres de familia que se culmine la remodelación

Durante poco más de dos semanas, los padres de familia de la escuela primaria Alberto Gutiérrez se han percatado de que los trabajos de rehabilitación de aulas y del tejaban no han culminado debido a que no van los trabajadores.



Maribel Monge Andrade, presidenta de la asociación de padres de familia del plantel, comentó que aunque se terminó con la reparación de los baños de las niñas, aún es necesario trabajos de pintura, colocación de vidrios, retiro de escombro, entre otros.



"Algunas cosas que ya están instaladas no fueron colocadas bien, hay un mingitorio que no sirve y el conserje tuvo que decirles a los niños que no lo usaran, no han venido a trabajar las personas encargadas de la construcción y se supone que van a entregar la obra a fin de mes", comentó.



La madre de familia, en conjunto con otras personas, ya buscó la forma de acercarse con el supervisor, sin embargo, asegura que éste no responde en el teléfono y tampoco se sabe la razón por la cual no continúan con la rehabilitación de las aulas y baños.



Monge Andrade manifestó que a pesar de que las clases siguen con regularidad, varios padres de familia han externado su preocupación debido a que todavía hay mucho material que pudiera ser perjudicial para los menores.



"Es mucha la preocupación debido a que aún hay vidrios, alambres o algún otro tipo de cosas que puedan provocar una lesión a los niños, debido a que la única área disponible para jugar es una canchita que está en la entrada de la escuela", dijo.



En caso de que no se tenga una respuesta por parte de las autoridades, los padres tomarán medidas extremas.



Por su parte, el director de Primarias de la Secretaría de Educación y Cultura, Rafael Robles Vásquez señaló que este viernes personal de la Secretaría y del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) acudirán al plantel a supervisar las obras.



"Vamos a solicitar al contratista que presente un informe de las acciones que se llevan a cabo, así como también que nos diga cual es el plazo para culminar los trabajos", dijo.



Robles Vásquez agregó que las clases se están llevando a cabo con normalidad e hizo un llamado a los padres para privilegiar el diálogo.