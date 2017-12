Invita COAT al Croquetón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una de las mejores formas de apoyar a un perro o gato rescatado, es brindándole alimento para que restablezca su salud, por ello, la agrupación de protección animal Comunidad Animalera Trabajando (COAT) convoca a su Croquetón 2017.



"Las croquetas recaudadas van para los hogares temporales de los perros y gatos que se rescatan", explicó Sharon Dennis, vocera de COAT, "sabemos que no vamos a solucionar todo, pero con esto hacemos más práctico el rescate y que la gente lo siga haciendo, porque hay la intención pero no siempre las formas".



Los hogares temporales son todos estos espacios que la ciudadanía abre en sus casas para dar asilo momentáneo a un animal rescatado, hasta lograr que gane peso en caso de estar desnutrido, así como un estado de salud óptimo para ser tomado en adopción por un hogar definitivo.



"Recibiremos cualquier tipo de croqueta, pero también les recomendamos aprender a leer los ingredientes (tanto para donar, como para las mascotas de las personas)", explicó, "un perro rescatado, por lo regular come croquetas de cachorro porque tienen más proteínas.



"En los ingredientes, lo primero que no debe de decir es "harina", y hay que leer los porcentajes: Del 100% cuánto corresponde a proteína y al resto de ingredientes; si la gente tiene las posibilidades, recomendamos con mayor porcentaje de proteína, porque los rescates son de perros muy desnutridos y que la necesitan para ponerse más fuertes".



De los rescates que la agrupación realiza en Hermosillo, en una proporción de 7 de cada 10, los animales alguna vez tuvieron dueño y por alguna razón acabaron en las calles.



"La cultura del rescate ha incrementado muchísimo, hemos trabajado tanto en la cultura de la concientización, de la adopción, de la esterilización y del cuidado ético de los animales que la gente ya lo trae de manera muy natural", concluyó.