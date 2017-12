Exponen estudiantes su integridad física

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un grave problema aqueja a los alumnos del Conalep Plantel I, ubicado en el Parque Industrial, pues aseguraron que la Línea 4 del transporte urbano, ya sea Centro o Periférico, no los levanta cuando pasa por el sitio a la hora de salida del turno vespertino.



El director de esta institución educativa, Roberto Topete, afirmó que los alumnos se enfrentan a un gran peligro cuando los camiones no los suben durante la tarde, ya que a raíz de eso tienen que caminar largos tramos, exponiendo su seguridad.



"Los camioneros no los suben porque vienen llenos y ahí se quedan esperando la oportunidad; hay veces que son tres o cuatro camiones y no suben a los muchachos, entonces muchos optan por irse caminando por la carretera a Sahuaripa, para ver si encuentran un camión que puedan subirlos", acentuó.



Topete puntualizó que varios estudiantes han sido víctimas de asaltos al momento de ir caminando por la carretera, donde uno de los factores que favorece a los delincuentes es la falta de iluminación, sobre todo en los alrededores del plantel.



"Los papás se han quejado porque los muchachos llegan a las nueve, nueve y media de la noche", describió, "y nos preocupamos ya que en la tarde es muy riesgoso porque han tenido problemas, los han asaltado cuando van caminando porque está oscuro y eso es algo que ya no está en nuestras manos".



Indicó que la situación es alarmante, por lo que se efectuó una reunión entre la dirección del Conalep I y la Delegación del Transporte a principios del semestre, con el fin de que más líneas entraran por dicha área en el horario descrito. Sin embargo, hasta el momento no se ha obtenido una respuesta favorable.



"Ya tuvimos una reunión con la Dirección de Transporte, y con los de Sictuhsa, ahí nos estuvieron mostrando todo lo que es el operativo que tienen y quedaron en que iban a poner más camiones; y hasta la fecha no lo han hecho", subrayó Roberto Topete.



Añadió que tanto los estudiantes como él esperan que pronto mejore la situación, ya que temen que se incremente el peligro al que se exponen al caminar por el lugar.



Se buscó a la Delegación de Transporte para conocer su postura, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una repuesta.