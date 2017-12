Siente Concepción un frío más severo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A lo lejos se observa ropa de invierno colgada sobre un tendedero que se mece con el viento; detrás, una vivienda se ubica entre mezquites y rocas típicas del desierto sonorense en las faldas de un cerro. Ahí vive María Concepción Vizcarra.



"El viento duele", acentuó la mujer al mismo tiempo que intentaba calmar el frío que sentía, el cual fue provocado por una ligera llovizna que se registró en Hermosillo y que, según cuenta, se siente más fuerte en lo alto de la invasión Altares, donde tiene su hogar.



La señora subrayó que quizá no le tendría tanto miedo a las bajas temperaturas si sus hijos no fueran tan enfermizos, es por ello que busca arroparlos y darles té caliente a cada rato, con el fin de contrarrestar el ambiente helado que llena su casa hecha de lámina.



"No dejo que salgan mucho los niños en esta temporada porque se enferman mucho, se me acaban de aliviar y el más grande es el más enfermizo; él sufre de los bronquios y lo cuido bastante, me la llevo haciéndoles té de hoja de naranja, limón, hierbabuena y albahaca, para la tos", relató.



Desde hace cuatro años María Concepción y su familia viven en la invasión Altares en un pequeño cuarto de lámina, la cual tiene algunos hoyuelos por donde se cuela el gélido viento; una de las desventajas, asegura, es que su hogar se ubica en la parte más alta.



"Todos sufren frío aquí porque las casitas son de cartón, de lámina, de todo eso, y son bastantes heladas y el viento cala más en esta temporada. En esta parte pega mucho el por la altura, porque más abajo no hace tanto frío como aquí.



"Y para darnos calor hacemos fogatas, pero eso es en Navidad cuando está la familia, pero tengo que tener mucho cuidado con el humo y el viento por los niños, los tengo que retirar para que no lo respiren", describió la madre de familia.



Aunque María explicó indicó que prefiere el frío que el calor, considera que esta temporada estará muy fuerte y duro para ellos, pues no cuentan con suficientes cobijas ni con ropa acorde al invierno.