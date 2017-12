Convocará Cidue una vez más para licitar obras en el Mercado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al no haber interés por parte de alguna constructora sobre la obra de remodelación del Mercado Municipal, Cidue tendrá que lanzar una nueva convocatoria de licitación, informó el director de la dependencia.



Miguel Ángel Córdova Flores detalló que si en la segunda convocatoria no hay una empresa interesada, será el Ayuntamiento quien se encargue de invitar a las constructoras a que liciten la obra.



"Sacamos una licitación hace un mes, la apertura de esta licitación era hace quince días, se declara desierto y tendremos que volver a reponer el proceso de licitación pública, es la primera vez que nos pasa y esperemos en esta se interese", dijo.



El director de la dependencia manifestó que la falta de interés pudiera deberse a las fechas de cierre de año, por lo que esperarán que haya constructoras interesadas en la próxima convocatoria.



La obra de remodelación ronda los 15 millones de pesos e incluye obras de rehabilitación y remodelación en instalaciones eléctricas, baños, pisos, fachada, plafones y temas estructurales.



Respecto al riesgo estructural de las instalaciones, Córdova Flores aseguró que se presentó un dictamen estructural a Protección Civil, por lo que no hay posibilidades de clausura.