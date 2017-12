Anhelan compartir sus mejores anécdotas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En una pequeña sala, alrededor de un frondoso árbol navideño, se reúnen las abuelitas a esperar que alguna persona se acerque a ellas a platicar, para exponerles sus experiencias y su vida, pues les gusta recordar sus mejores vivencias.



Diciembre es una época donde las habitantes de la Casa Hogar "Esposos Montaño Terán", conviven con mucha alegría: Ríen, platican y están a la espera de ser visitadas por sus familiares.



Pasar esta Navidad en su hogar y a lado de su familia, será el regalo perfecto para doña Socorro de Juvera, quien a pesar de sentirse a gusto en la casa hogar, anhela celebrar las fiestas junto a sus hijos.



"A mí me gustaría estar con mi familia en la Navidad, estar en mi casa; aquí vivo y la verdad me siento muy a gusto, cuidada y con amor, aquí también tengo mi hogar, pero me gustaría mucho irme con mis hijos y que me consientan, esos son mis planes", explicó.



Un suéter calientito talla 40 sería el obsequio perfecto para Ángela Olivas, quien con una sonrisa desea también que sus sobrinos la lleven a pasar las fechas decembrinas a sus hogares, para sentir de nuevo el calor de la familia.



"Me gustaría que me trajeran un suéter talla 40, ya tengo mucho tiempo aquí y mi familia viene a verme y me llevan mis sobrinos con ellos, me gusta estar aquí con mis amigas, pero quiero pasarla con ellos", reiteró doña Ángela.



La directora de la Casa Hogar, Selene Moreno, comentó que son algunas las necesidades que tiene el albergue, pero que reciben donaciones de voluntarios y espera que esta Navidad las abuelitas la pasen contentas.