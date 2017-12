Responsabilidad social es un compromiso: Jorge Villalobos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La responsabilidad social en las empresas no es una meta que se alcance, sino un compromiso que se adquiere y que se mantiene en mejora permanente, afirmó Jorge Villalobos, presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), en el Foro Responsabilidad Social Empresarial.



Sostuvo que volverse una Empresa Socialmente Responsable (ESR) es conveniente tanto para la sociedad, como para la misma compañía, pues cambia la imagen ante los grupos que la rodean.



"Cuando una empresa actúa en forma socialmente responsable cambia su imagen ante la sociedad, colaboradores, clientes y proveedores; no es que la empresa tenga que gastar más para ser socialmente responsable, al contrario, es un valor que se le agrega a su estrategia de negocio", dijo.



SE DIO UN "BOOM"



En Sonora, el proceso de reconocimiento de estas empresas inició hace cerca de 12 años, donde en un principio fueron muy pocas las empresas inscritas, pero en los últimos cinco años se dio un ‘boom’ donde el número se multiplicó a 150, destacó.



"El pasado mes de mayo reconocimos a mil 540 empresas de todo el País, donde Sonora ocupa, me parece, el tercero o cuarto lugar después de la Ciudad de México, Jalisco y Sinaloa; eso es por el enorme trabajo que están haciendo los empresarios grandes de Sonora".



En este tenor, es que próximamente se reconocerá a las "Empresas del 1%" en Sonora, distinción que se otorga a aquellas que además de ser ESR se comprometen a destinar el 1% de sus utilidades, antes de impuestos, a la sociedad a través de una organización civil o de una comunidad, donde en el Estado ya son seis las empresas comprometidas.



"La responsabilidad social es una nueva manera de hacer negocios y debe verse como un área de oportunidad permanente; la empresa hace cosas positivas, pero también tiene impactos negativos en el entorno y en la sociedad.



"Es identificar eso negativo, reducirlo al mínimo y maximizar los impactos positivos, como crear bienes y servicios de calidad, como el atender las demandas de la población a la que sirven; la responsabilidad social no es una acción, es un conjunto de acciones que se hacen dentro de la empresa", indicó.



Para ser una ESR, las empresas deben cumplir con la ley e instrumentar nuevas acciones y políticas para beneficio de sus grupos, así como poner como valor principal la dignidad de todas las personas que en ella laboran, a la par que genere un valor compartido no sólo para los accionistas, sino para todos los grupos con los que se relaciona.