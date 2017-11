Definirán validez del nuevo sindicato

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Será la próxima semana cuando el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora defina la validez del registro del nuevo sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo.



El magistrado presidente de dicho tribunal, Aldo Padilla Pestaño, explicó que todo trabajador tiene la posibilidad de registrar un nuevo grupo, aunque esto no signifique que cambiarían las prestaciones.



"El contrato colectivo de trabajo va a estar con el sindicato de trabajadores que tiene más antigüedad, pero las prestaciones y todos los beneficios que tengan los trabajadores también los van a tener el otro sindicato", declaró.



El pasado 30 de octubre se registro ante el Tribunal la solicitud de un nuevo sindicato encabezado por Jovita Monge Noriega, empleada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Hermosillo.



Padilla Pestaño detalló que, después de una reunión donde Monge iba acompañada de cerca de 20 empleados, se debe verificar la documentación mostrada para decidir si el registro es válido o no.



"CORTINA DE HUMO"



Salvador Díaz Holguín, dirigente del sindicato único de trabajadores del Ayuntamiento de Hermosillo, manifestó que este registro se trata de una "cortina de humo" en el marco de la revisión del contrato colectivo de trabajo.



"Se maneja como ‘cortina de humo’ para tratar de disipar la revisión, no vamos a caer en ese juego y vamos a ver por los trabajadores actuales que son mil 782", aseveró.



Díaz Holguín recalcó que actualmente se recaban firmas de apoyo de parte de los trabajadores y hasta el momento llevan 900 firmas en siete dependencias.



Desde el pasado lunes se buscó la versión de Jovita Monge, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.



SEGUNDA REUNIÓN



El Ayuntamiento de Hermosillo deberá cumplir con las cláusulas del Contrato Colectivo que no han sido cumplidas, como la entrega de uniformes, declaró Díaz Holguín.



Después de la segunda reunión con autoridades municipales frente al magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, dijo, se mostró el incumplimiento de algunas de las cláusulas.



"El Ayuntamiento aceptó no cumplir con ellas, dicen que podrán cumplirlo la semana que entra o en quince días, pero nosotros vamos a seguir diciendo lo que son, y son cláusulas violadas", recalcó.



El secretario del Ayuntamiento, Julio Ulloa Girón, afirmó que no son cláusulas violadas, pero debido a la situación financiera de la comuna se han atrasado en algunos compromisos, como es la entrega de uniformes a más de mil 700 empleados.



El próximo lunes a las 10:00 se realizará la tercera reunión con el sindicato, el secretario del Ayuntamiento, la síndico municipal, tesorero y oficial mayor, para concluir con la revisión de las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo.