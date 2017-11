Agobia a vecinos sección 'fantasma'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 50 casas han sido abandonadas en la sección San Joel, en Villa Verde, y los motivos que llevaron a sus habitantes a dejar sus viviendas son muchos, pero a quienes siguen ahí les preocupa la situación.



Donde antes se veían familias, ahora reina la soledad; espacios insalubres, desmantelados y vandalizados, diariamente es el conflicto con el que conviven los habitantes del sector, quienes aseguraron que las viviendas hoy también funcionan como refugios de "malvivientes".



Vivir cuidando sus pertenencias es la actividad diaria de Ana Lilia Parral, vecina de la sección San Joel, quien aseguró que cualquier cosa, por más mínima que sea, es robada de los hogares que aún son habitados.



"Por detrás de mi casa se la lleva lleno de ‘mariguanos’, no podemos dejar nada afuera porque luego se la roban, yo dejé una escoba, se la llevaron y me la trajeron a vender y le dije al ‘loco’ que no se la iba a comprar porque era mía", afirmó.



Otro de los mayores conflictos para las familias que habitan en el lugar es el constante basurero que se encuentra en las viviendas solas; algunas incluso son el punto donde los vecinos arrojan sus desperdicios.



"Las casas están solas y abandonadas, es un cochinero; de hecho en una de las casas juntan la basura.



"Nos ha traído muchos problemas porque en esas casas, además de todo el cochinero que hay, los cholos ahí se meten, han venido familias a querer invadir pero no las dejan; pero preferible que las invadan a que estén solas porque el problema es para nosotros", aseguró Reina del Carmen Lara, vecina afectada de la sección San Joel.



Según residentes cada vez más familias se retiran del lugar por falta de seguridad o por la lejanía, pero la realidad es que disminuye la población en la zona y eso les preocupa, pues ya no es seguro deambular por San Joel, una sección de alrededor de 100 casas.