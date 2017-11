Basura obstruye la calle Bácum

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pasar en auto o a pie por la calle Bácum, en la colonia Conquistadores, es un problema para vecinos y no porque se encuentre en mal estado, sino por la gran cantidad de desechos que invaden parte de la banqueta y de la vialidad.



El conflicto se presenta entre las calles República de Belice y República de Haití, sitio que, según gente del lugar, siempre se encuentra en ese estado, por lo que solicitaron al Ayuntamiento su pronta limpieza.



Isaac Acuña, empleado, comentó que hace un año la basura empezó a ser depositada en la vialidad, situación que se agravó con el paso del tiempo.



"La calle no estaba así, la gente podía pasar. Hace más o menos como un año alguien dejó basura ahí y desde entonces así se mantiene, está bien que en estas calles no viva casi gente pero de perdida que los vecinos cercanos tengan tantita vergüenza y no tiren ahí la basura", aseguró.



A veces quemar la suciedad es la única opción para que no se siga propagando a las calles cercanas, mencionó, pero lo que es difícil de quitar es la peste que se ha quedado impregnada.



"Ahorita es poquita la basura porque la han quemado, pero por lo regular es una montaña de mucho cochinero.



"Una que otra vez han tirado animales muertos pero les echan tierra o cal para que no apeste, pero de todas maneras el olor se queda por la demás basura, pero sí es muy fastidioso ver todo eso ahí", finalizó Leopoldo Ayón, quien trabaja en la colonia.