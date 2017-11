Toca valorar a patronato

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Patronato de Catedral será quien se encargue de realizar una valoración estructural del edificio del templo para presentárselo a la Unidad Municipal de Protección Civil, declaró el titular de esta dependencia.



Guillermo Moreno Ríos informó que desde el pasado lunes se comunicó con el presidente del Patronato, Alexis Samaniego Balboa, quien aseguró que no hay un riesgo como el que se presentó en el Mercado Municipal.



"Nos comunicamos con el presidente del Patronato, ellos están haciendo una valoración estructural del edificio y nos la van a presentar a nosotros, como no recibimos una denuncia formal, ellos nos aseguran que no hay una situación de riesgo", expresó.



El director de la UMPC aseveró que, al ser un edificio histórico, le corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia autorizar las posibles mejoras o modificaciones que se hagan a la estructura del templo.



"Cualquier modificación que se tenga que hacer lo tiene que revisar el INAH, a nosotros no nos compete, salvo que sea una situación que ponga en riesgo y así podemos intervenir", explicó.



Sobre unas fotografías que circulaban en redes sociales sobre el deterioro de la fachada de Catedral, el pasado domingo el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, indicó que mantendrían contacto con el INAH para posibles reparaciones.