Fabrican muebles con madera reciclada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hay que saber trabajar la madera. Primero, se deben separar los tablones del enorme carrete para cable que llegó como donación de una maquiladora; limpiarlos de clavos y asperezas es complicado, pero una vez que se logra, medir y empezar a armar el mueble deseado, es pan comido.



Una banca, una mesa con sillas, la base de una cama, la barra de un bar, la casa de un perro o hasta una cabaña, son apenas algunas de las cosas que Javier Esquivel, de 49 años, y su equipo pueden hacer en su taller con la madera que otros desechan.



"Es un proceso que se hace en la madera que está saliendo de las maquiladoras donde se hace cable de fibra óptica, son unos carretes muy grandes de donde se saca la madera que se limpia y se procesa



"Mi trabajo es muy interesante, yo me lo traje de Canadá y Estados Unidos, donde trabajé cerca de 22 años", narró el carpintero originario de Guerrero.



Javier no sólo tuvo la idea de trabajar la madera reciclada luego de laborar tanto tiempo en el negocio de la construcción de casas en el extranjero, sino que pensó en que su taller se convertiría en una fuente de empleo para vecinas del sitio en el que se ubica: La invasión Alcatraces, al Sur de Hermosillo.



"Es una pequeña fuente de trabajo porque muchos alrededor se benefician, aquí 100 ó 200 pesos son muy buenos para las familias y haremos que esto crezca, además se protege el área porque hay mucha delincuencia, aquí ya no se mete nadie", explicó.



Su taller está lleno de tablas de madera de todos tamaños, huele a acerrín y hay siempre ruido de taladros y sierras; también se escuchan las risas y conversaciones de los trabajadores, todos contentos en lo que hacen.



Está un joven vecino de la zona, un par de hermanos gemelos que llegaron desde Baja California y un niño estudiante de secundaria.



"Yo trabajo y vivo aquí mismo con mi familia", contó Javier, "no salgo, no agarro camión, no manejo carro, aquí me llega el material para trabajar, tengo mi agua helada y mi comida calientita, no necesito más".



A la carpintería, le entran todos; incluso una de sus hijas se las sabe de todas, todas.



En la carpintería se fabrican muebles de bajo costo, al gusto y medida del cliente, con madera que además está protegida contra termitas.