Llaman a evolucionar estrategias de venta

HERMOSILLO,Sonora(GH)

La perspectiva de una persona cambia la forma en cómo se hacen negocios, afirmó Julio Peña Gaviria en su conferencia "Ventas en tiempos de crisis", llevada a cabo en Universidad Tecmilenio.



El ex director comercial de Microsoft, DELL e IBM, destacó que con innovación, crecimiento, tecnología y el sentido de la transformación, la manera en la que se emprende un negocio podría cambiar y generar gran impacto.



"El tema de la educación también es muy importante, porque no estoy compitiendo con personas que están aquí a la vuelta, sino con grandes empresas de otros países", acentuó.



Otro de los temas en que abundó fue la globalización y los cambios socioeconómicos, principalmente el incremento de la población.



Externó que una transformación importante fue la llegada de la era digital y virtual, lo que ayuda al País a renovarse en la forma de traer capital.



"Tenemos que entender el tema, las dinámicas de las nuevas y futuras generaciones, la venta a través de redes... porque en 20 años el mercado no estará en una tienda. El comportamiento del consumidor, cómo y por qué compran", enfatizó.