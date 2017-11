Teme Mayte por la salud de su familia con la llegada del frío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una bebida caliente muchas veces no es suficiente para calmar el frío; tener que estar todos juntos para entrar en calor es su forma de pasar las heladas en la ciudad y, por temor a una intoxicación, evitan meter brasas a su vivienda, así es como pasa el invierno Mayte Santos y su familia en la invasión Nueva Ilusión.



El vivir cerca de un cerro es complicado, narró Mayte, pues al estar un poco más alejado de la ciudad se sienten mucho los vientos helados que poco a poco han llegado a Hermosillo.



"Ahí nos las llevamos encobijados para no andar metiendo leña ni brasas a la casa, porque luego se hacen los incendios; para entrar en calor yo hago atole, cosas calientes para pasar la helada... es muy duro pasar el frío aquí, en esta parte de Hermosillo hace mucho frío porque estamos en el cerro prácticamente", aseguró.



A LA INTEMPERIE



Tras vivir 8 años en la invasión Nueva Ilusión las cosas no han cambiado mucho, la ayuda casi no llega y muchos viven la temporada de frío a la intemperie, sin una cobija o una colchoneta donde dormir.



"Aquí las heladas son muy fuertes, se siente mucho frío, hay muchos que tampoco tienen una colchoneta y duermen al aire libre y en el suelo, aquí casi no llegan ayudas, por eso yo enchamarro bien a mis hijos, es lo que hacemos para que anden bien abrigados, y no es suficiente para entrar en calor", afirmó.



Poco a poco el viento helado ha empezado a hacer presencia en la ciudad, y una cobija puede ser la diferencia para los hermosillenses más vulnerables.