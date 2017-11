Asegura "Maloro" Acosta que no habrá nuevos impuestos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para revisar el ajuste a la tarifa del agua, el alcalde de Hermosillo se reunirá con la Junta de Gobierno de Agua de Hermosillo.



Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez declaró que aunque está en contra de aumentos a las tarifas y nuevos impuestos, cada año es necesario un ajuste inflacionario a bienes y servicios.



"Nosotros estamos convencidos de que no se aumenten nuevos impuestos y algo muy importante es que no suba ninguna tarifa, una cosa es subir tarifas y la otra es solicitarle a la Junta de Gobierno que no sea más del ajuste inflacionario", recalcó.



La propuesta presentada por la Junta de Gobierno es de un incremento de 1.5% a la tarifa del agua a partir de enero y un incremento de .5% cada mes hasta llegar a 7%.



Después de la revisión de la propuesta esta será presentada ante Cabildo municipal para someterla a votación como parte de la Ley de Ingresos para 2018.