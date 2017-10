Diario de una lucha contra el cáncer: Irma Lozano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mi nombre es Irma Lozano Pérez, bióloga de profesión. Amo mucho la vida. Soy sobreviviente de cáncer de mama desde hace dos años.

Hasta la fecha no me he cuestionado el por qué a mí me dio cáncer.



He tenido muchas amigas que han y siguen luchado en contra del cáncer -algunas de ellas no lo lograron-, me sentía bendecida por que en ese momento no lo padecía o no sabía que lo tenía, ya que me exploraba los senos de manera recurrente.



Mi vida dio un giro de 380 grados un 27 de septiembre, cuando después de un día de un trabajo muy pesado, me dispuse a descansar y ver un rato la televisión: Al recostarme en mi lado derecho, mi seno quedó como plano de manera lateral y se notaba un pequeño borde. Me empecé a explorar, sintiendo un bultito más grande. Me recosté del lado izquierdo, pensando que estaría igual y que sólo fuera un proceso hormonal de inflamación... desafortunadamente no fue así. Fue un viernes y esperé de manera inquieta el día lunes, para realizarme los estudios de mamografía y ultrasonido de mama.



Después de trabajar me realicé los estudios, en donde se veía de manera más clara la bolita más o menos del tamaño de una nuez. Con los resultados, me dirigí a ver a mi ginecólogo, quien de manera asertiva me dijo que, efectivamente, era un tumor y que habría de realizarme una biopsia para verificar si era maligno o benigno.

Me realicé la biopsia, y tras una larga espera de 10 días me dieron los resultados para el médico, confirmando un resultado positivo a cáncer.



Pregunté cuál era el siguiente paso. El médico respondió que tendrían que quitarme el seno y dar tratamiento por si había en otro lugar. Todo esto ocurrió entre finales de septiembre y octubre del 2014; para noviembre ya estaba realizándome más estudios que solicitaron los médicos del Oncológico de Sonora. Fue detectado un tumor del tipo Birads 3, el cual como ya llevaba la extracción del mismo. Posteriormente, a finales de diciembre, se me realizó una cuadrectomía para revisar si había residuos y biopsia de ganglio centinela, que gracias a Dios fue negativo.



Los tratamientos de quimioterapia (afortunadamente sólo fueron seis), se realizaron entre febrero y julio, descansando unos días para recibir 25 radioterapias; otros días de descanso para comenzar el tratamiento tomado (Tamoxifeno) por 5 años y revisiones cada seis meses con sus estudios correspondientes.



Siempre fui muy combativa. Hasta mi médico oncólogo se molestaba porque desde el inicio del tratamiento hice ejercicio y si me decían “no lo hagas”, me ponía una meta para hacerlo mejor cada día.



Mi cuerpo cambió: De pesar 72 a 55 kilos en un lapso de siete meses; se me cayó todo el pelo y el vello, solucionándolo con una gorra o una peluca; no me quedaba mi ropa anterior, pues le apretaba más al cinturón... eso no me molestaba, ya que lo realmente importante era estar bien, sana, de manera física y mental.



Doy gracias primeramente a Dios porque me enseñó que con mucha fe puedo lograr mis objetivos, siempre de su mano; gracias a mi gran y fabulosa familia: Mis dos hijos, que son siempre mi motor; esposo, padre, tías, hermanos, primos y sobrinos que me ofrecieron su casa, sus cuidados y mucho amor. Gracias a mis amigos y amigas que siempre me acompañaron en este proceso de sanación; aún ahora soy afortunada de tenerlos a mi lado.



Cierro con un párrafo que me gustó del doctor César Lozano: “La verdadera felicidad no es un ataque repentino de euforia y júbilo, es una actitud, un estilo de vida que aun cuando las circunstancias no sean como yo hubiera querido, me adapto pero no me conformo, ya que en la capacidad de adaptación se mide la fortaleza de un ser humano”.



Mi vida es una adaptación y aprendizaje. Agradezco al Creador día con día por darme esta segunda oportunidad de vivir feliz, ordenada y disfrutar todo lo que me rodea, reconociéndome como una mujer fuerte que ha encontrado la armonía, el equilibrio y la felicidad.