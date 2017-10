Casi llega al techo de una casa la basura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con la basura apunto de llegar al techo se encuentra una casa ubicada en la calle Bacoachi, entre Reforma y Monteverde, en la colonia López Portillo, y vecinos señalaron que la suciedad ha aumentado en los últimos meses.



Rosario Peralta, vecina afectada, comentó que durante un tiempo se dejó de tirar basura en el sitio, pero que habitantes de otras calles de la colonia han contribuido a la contaminación del inmueble.



"Los vecinos a veces vienen con las carretillas y tiran la basura o el escombro que traen cargando, está llena de basura la casa; no ha llegado al techo porque se ha desparramado. Hay veces que estoy sentada y pasan las ratas paseando por las banquetas, da mucho asco, me tengo que tapar la nariz cuando paso por ahí porque apesta", aseguró.



Durante varios años vecinos aseguran que el lugar ha servido de vertedero y se pueden encontrar animales y pescar alguna infección por la suciedad.



"El piso de la casa ya no se ve de tanto cochinero que hay, es una asquerosidad, apesta horrible, no es salubre. Ahí es un criadero de ratas, ratones y cucarachas, estos animales traen enfermedades, la basura nada más sirve para eso.



"Para apestar, dar mala imagen, criar animales y para que la gente siga contaminando", aseveró María Jesús Favela, vecina afectada.



Los colonos esperan que pronto autoridades tomen cartas en el asunto a causa de la contaminación diaria de la vivienda.