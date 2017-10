Se bañan, juegan y se divierten

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El ambiente huele a bloqueador solar. Los niños piden a sus padres apresurarse en untar la crema sobre su cuerpo, para salir disparados rumbo al mar o a construir un castillo en la arena.



Son los últimos días de la temporada donde los visitantes sonorenses y foráneos aprovechan para llegar a Bahía de Kino a disfrutar de un día agradable con sus familias y amigos.



"Me gusta mucho venir al mar, porque nado hasta lo más hondo... también me gustan los castillos, nomás que mi hermanita no me presta su bote", dijo Ángel García, de 6 años, meciéndose sonriente en una hamaca.



"La playa está muy limpia ahora", dijo Alejandra Soto sentada donde las olas alcanzaban sus pies, "está muy agradable; yo descansé hoy y nos vinimos mi hermano, mi mamá y yo, fue una buena decisión", comentó contenta.



Más allá, la gente compra ‘piñas locas’, cocos con mariscos, una piña colada o saca una cerveza de su hielera, para sentarse a la sombra de una palapa y sonreír para la foto tomada con un celular.



El viento sopla y despeina a Aylin, una niña de 10 años de edad que cava un pozo "hasta donde alcance", para meterse junto a su primo Antonio a jugar a las escondidas y a enterrarse.



Los niños Medina, así como otras decenas de pequeños, están encantados de que sus familias decidieran ir a la playa este fin de semana, porque saben que la temporada llega su fin. ¿Cuándo dicen que empieza Semana Santa?