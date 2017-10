Recibe a sus clientes con una gran sonrisa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En una placa especial pasaban los cacahuates para ser separados: Los más quemados y los que no tenían nada dentro de la cáscara se tiraban, los que estaban en su punto iban directo a una bandeja para ser empacados por Marco Antonio García Morales, de 41 años.



El nacido en Aconchi se dedica a la venta de productos de temporada en la central de abastos Francisco I. Madero, argumentando que el cacahuate es un producto de estas fechas.



Desde muy joven, Marco Antonio se interesó por la siembra y cosecha de hortalizas y legumbres, actividad que lleva haciendo por más de doceaños, la cual ama y respeta.



"Hay que echarle ganas a todo, hay que trabajar, y es que cada fruta, verdura o semilla se vende por temporada y esta es la del cacahuate; hay veces que se da, hay veces que no, según como trates el plantío. Si lo haces con cariño y amor se da todo.



"Esto que hago me gusta mucho, es lo que hago todo el tiempo. A mí me conocen como ‘El Padre Santo’, la gente viene y pregunta por mí con ese apodo y es que trato muy bien a la gente; es humildad, cómo te desempeñas en todos los aspectos", aseguró.



"El Padre Santo", como es conocido Marco Antonio, despierta todos los días para seguir trabajando y darle gracias a Dios de poder seguir apoyando a su querida esposa en la lucha que tiene contra el cáncer.



"Cada mañana hay que levantarnos y darle gracias a Dios porque es un día más que nos está regalando, desde que respiramos hasta que nos acostamos, hay que seguir luchando. Mi esposa que me apoya en mi trabajo y ella ahora esta en Hermosillo conmigo porque le están dando quimioterapias; está enferma de cáncer, pero le estamos dando batalla".



A pesar de la dura prueba por la que hoy está pasando, Marco Antonio García tiene siempre en su rostro una gran sonrisa y brindaa sus clientes un trato amable, lo que ha hecho que se gane su apodo de "El Padre Santo", por su gran corazón.