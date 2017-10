Ya no aguantan la peste a drenaje

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El hedor que produce una fuga de aguas negras mantiene molestos a vecinos de los fraccionamientos Puerta del Rey y Bicentenario, ubicados sobre la avenida Enguerrando Tapia Quijada, al Norte de Hermosillo.



Desde hace 5 meses la fuga de aguas negras apareció entre los dos fraccionamientos y desde entonces ha dado molestias a los vecinos por el mal olor que ha generado.



"Nosotros los vecinos mandamos a echar las bardas y nos dimos cuenta de que estaba saliendo el agua ésa, pero viene de casas invadidas donde hicieron un hoyo en la barda para que saliera el agua y se viniera por el canal.



"La peste y todo eso nos ha causado problemas, en las tardes es cuando te da más fuerte el olor. Antes los vecinos no se quejaban, pero ahora sí", aseguró Érika Valencia, vecina del fraccionamiento Bicentenario.



El tiempo que ha durado la fuga en el sitio ha criado plagas de moscas y mosquitos, añadido al olor y a una capa de moho negro aparentemente tóxico, aseguró Belém Maytorena, vecina de Puerta del Rey.



"Es un hedor horrible, te acercas al canal y empiezas a querer vomitar, algunas partes ya tienen moho y lama, cualquier rato alguien se va a venir enfermando; no puedes ni comer a gusto porque la peste no te deja, también de ahí salen muchas moscas y zancudos, ya no sabemos qué hacer", afirmó.



La preocupación de las aguas negras ha hecho que las residentes de ambos fraccionamientos pidan a Agua de Hermosillo ayuda para eliminar la fuga.